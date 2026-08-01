Koning Felipe van Spanje volgt de situatie in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko "met grote zorg en verontwaardiging". Hij laat zich voortdurend bijpraten over de gebeurtenissen, meldt het hof aan Spaanse media. Dat geldt ook voor de situatie in Melilla, een andere Spaanse exclave.

Felipe benadrukt dat het noodzakelijk is om alle maatregelen te treffen die "op een verenigde, duidelijke en kordate manier de steun en toewijding van de rest van Spanje overbrengen op de bevolking van Ceuta en Melilla". Hij voegde eraan toe: "De Staat moet waken over hun veiligheid en voorkomen dat dit soort gebeurtenissen - die bovendien hebben geleid tot een triest en tragisch verlies van tientallen levens - zich opnieuw voordoen."

Vrijdag kwamen in korte tijd tienduizenden migranten Ceuta binnen. De meesten deden dat zwemmend. Tientallen mensen kwamen om het leven.

Felipe belde vrijdag al vanaf zijn vakantieadres in Mallorca met zowel premier Pedro Sánchez als de burgemeester van Ceuta, Juan Jesús Vivas.