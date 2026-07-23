Spaanse koningin ontvangt documentairemakers over ETA-terreur

Koningin Letizia heeft donderdag in het Zarzuelapaleis in Madrid het creatieve team en de hoofdrolspelers van de documentaire Los nietos del silencio ontvangen. In deze door jongeren gemaakte documentaire komen kleinkinderen van slachtoffers van het ETA-terrorisme aan het woord.

Met de film willen de makers laten zien wat de impact is op de jongste generatie van het geweld van de Baskische terreurgroep ETA, die tot 2018 actief was. Deze beweging voerde sinds de oprichting in 1958 een bloedige strijd tegen de in hun ogen Spaanse en Franse bezetting in de regio. Zij wilden een onafhankelijke socialistische Baskische staat in delen van Noord-Spanje en Zuidwest-Frankrijk oprichten.

Bij de audiëntie waren onder anderen de nakomelingen Teresa Prieto Leache, Jesús Ulayar en Beatriz Iruretagoyena Toca aanwezig. Zij vertellen in de documentaire over hun vermoorde familieleden die ze nooit gekend hebben en hoe ze omgaan met de herinneringen en het isolement. Samen met de makers vertelden zij de koningin hoe de documentaire sinds de première is ontvangen en dat deze recent ook bij het Europees Parlement in Brussel is vertoond.