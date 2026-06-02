Prinses Leonor heeft haar parachuteopleiding voltooid op de Militaire Parachutistenschool Méndez Parada op vliegbasis Alcantarilla in Murcia. De prinses van Asturië deed de cursus als onderdeel van haar militaire opleiding aan de Algemene Academie voor Lucht- en Ruimtevaart.

Het Spaanse hof deelde dinsdag foto's van Leonor tijdens parachutesprongen, waaronder een nachtsprong. Leonor volgde de opleiding tot parachutist samen met zo'n vijftig medestudenten. Na afloop van de training ontvingen de cursisten een diploma.

De 20-jarige Spaanse troonopvolgster zit momenteel in de laatste fase van haar driejarige militaire opleiding. Na de zomer begint de prinses met de studie politieke wetenschappen aan de Universidad Carlos III in Madrid.