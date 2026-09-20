Spencer vergelijkt mediabehandeling Harry en Meghan met Diana

Volgens Charles Spencer worden prins Harry en zijn vrouw Meghan in de media tegenwoordig net zo behandeld als prinses Diana vroeger. Dat stelt de broer van de in 1997 overleden Diana, de moeder van Harry, in een interview met de BBC zondag. Diana stierf na een auto-ongeluk in Parijs, nadat paparazzi haar door de stad waren achtervolgd.

"Als je kijkt naar een artikel in een tabloid over Diana of Harry en Meghan, dan kunnen ze heel erg hard zijn", stelt Spencer over de roddelpers. "En ik denk dat het echt de plicht van mensen zou zijn om een voorbeeld te nemen aan Diana. Ik ben hier niet om namens Harry en Meghan te spreken, maar namens iedereen die op deze manier dagelijks kapotgemaakt wordt. Het moet zo'n verwoestende invloed op hun leven zijn."

Spencer is de laatste tijd veel in het nieuws vanwege de aanstaande release van zijn boek Swan Song: Diana, My Sister. Hij doet hierin meerdere beweringen en onthullingen over zijn zus en de Britse koninklijke familie. Het boek komt komende week uit.