Stichting: aankondiging longtransplantatie Mette-Marit was snel

De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft geluk gehad dat ze al snel in aanmerking kwam voor een longtransplantatie. De Stiftelsen Organdonasjon (Stichting Orgaandonatie) zegt tegen Noorse media dat het ongebruikelijk is dat de aankondiging van een longtransplantatie al zo snel kwam.

Begin juni werd bekend dat Mette-Marit op een wachtlijst was geplaatst voor een longtransplantatie, omdat haar gezondheidstoestand erg was verslechterd. De vrouw van kroonprins Haakon kampt al jaren met een chronische longaandoening. Woensdag meldde het hof dat Mette-Marit een longtransplantatie heeft ondergaan en de operatie succesvol is verlopen.

Onder meer de Noorse omroep NRK schrijft over hoe het kan dat de operatie zo snel heeft kunnen plaatsvinden. Een van de redenen is dat er relatief weinig mensen wachtten op nieuwe longen. Bovendien is het aantal donoren aanzienlijk gestegen. In de afgelopen periode moet er een geschikte donor zijn geweest die een match was voor de kroonprinses. Ook zou Mette-Marit het meest urgente geval zijn geweest als meerdere mensen in aanmerking kwamen voor de beschikbare long.

Mette-Marit moet de komende weken nog in het ziekenhuis blijven. Koningshuisexpert Trond Norén Isaksen denkt dat de kroonprinses ook geluk heeft gehad qua timing. "Er is natuurlijk nog een lange herstelperiode, maar de timing is goed omdat het schema van de koninklijke familie richting augustus rustiger is", aldus Isaksen.