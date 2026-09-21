Sverre Magnus kijkt uit naar studie in Portugal

Prins Sverre Magnus van Noorwegen is begonnen aan zijn studie in Portugal. De zoon van koning Haakon en koningin Mette-Marit is recent aangekomen in de Portugese hoofdstad.

Een journalist van de Noorse krant Dagbladet spotte de 20-jarige Sverre Magnus terwijl hij door de stad liep met medestudenten. De prins liet optekenen dat hij er zin in heeft en uitkijkt naar zijn periode in Lissabon.

De prins verwacht niet dat de Portugezen opkijken van een prins in hun midden. "Ze hadden hier immers ook prinses Sofía van Spanje, dus zo vreemd is het niet", aldus Sverre Magnus. "Het voelt allemaal heel ontspannen."

Het Noorse hof maakte vorige maand bekend dat Sverre Magnus een bachelor Business Management aan het Forward College gaat volgen. Het eerste studiejaar is in Lissabon. Daarna zet hij zijn studie voort in Parijs en Berlijn. De prins zal onder meer economie, statistiek en boekhouding leren.