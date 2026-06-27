Telegraph: Harry heroverweegt familie mee te nemen naar VK

Prins Harry heroverweegt of hij zijn familie meeneemt tijdens zijn aankomende bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijft de Britse krant The Telegraph op basis van bronnen.

Harry en zijn vrouw Meghan zijn van plan een paar dagen naar het Verenigd Koninkrijk te komen voor evenementen rond zijn sportevenement Invictus Games. De hertog van Sussex zou onlangs hebben gehoord dat zijn aanvraag voor beveiliging tijdens het bezoek is geweigerd. Volgens een bron wil Harry graag dat zijn kinderen hun grootvader koning Charles zien, maar denkt hij er nu opnieuw over na of het veilig is.

Eerder op de dag meldde onder meer de BBC dat Harry tijdens het aankomende bezoek met zijn gezin in een niet nader genoemde koninklijke residentie zou verblijven.

Harry en Meghan deden in 2020 afstand van hun taken voor het Britse koningshuis en verhuisden met hun kinderen naar de Verenigde Staten. Om die reden worden zij niet langer standaard beveiligd in het Verenigd Koninkrijk. Daardoor voelt Harry zich niet veilig om met zijn gezin zijn geboorteland te bezoeken. Afgelopen september was Harry wel in zijn eentje op bezoek en toen ontmoette hij ook koning Charles.