Meghan, de hertogin van Sussex, en haar kinderen prins Archie en prinses Lilibet komen deze week alsnog naar het Verenigd Koninkrijk. Het gezin van prins Harry zal echter niet in het openbaar verschijnen, meldt althans de Britse krant The Telegraph donderdag.

Harry is al in zijn thuisland voor een aantal afspraken rondom de door hem bedachte Invictus Games die volgend jaar in Birmingham worden georganiseerd. Oorspronkelijk zou hij zijn gezin meteen meenemen, maar daar kwam de prins op terug omdat ze geen politiebescherming kregen. Meghan zou eigenlijk woensdag met de hertog meegaan naar een bezoek aan het Royal Hospital Chelsea in Londen, en ook haar geplande aanwezigheid bij een Invictus-evenement op vrijdag gaat niet door. Het zouden haar eerste publieke optredens in het VK in vier jaar tijd zijn.

Dat het gezin van Harry nu wel afreist naar het VK voedt speculaties over een ontmoeting met koning Charles. The Telegraph vermoedt dat deze in besloten kring zal plaatsvinden, mocht het doorgaan.

Hereniging

Prins Harry heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij zijn kinderen graag met hun grootvader wil herenigen. Archie (7) en Lilibet (5) zijn niet meer in het VK geweest sinds ze in 2022 de viering van het platinajubileum van koningin Elizabeth bijwoonden.

Het verblijf van Harry in het VK deed deze week al behoorlijk wat stof opwaaien omdat hij eerst een uitnodiging om in Buckingham Palace te slapen afwees, maar er later alsnog gebruik van wilde maken. Dat kwam echter te laat om nog iets te regelen. Bovendien verloor hij dinsdag een veelbesproken rechtszaak van de Britse krantenuitgever Associated Newspapers Limited.