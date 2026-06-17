Telegraph: prins Harry neemt gezin in juli mee naar Engeland

Prins Harry reist binnenkort met zijn vrouw Meghan en kinderen Archie en Lilibet naar het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van bronnen. Het zou de eerste keer in vier jaar zijn dat de hertogin van Sussex en haar kinderen het thuisland van Harry bezoeken. De zoon van de Britse koning Charles woont sinds 2020 met zijn gezin in Californië en heeft nauwelijks contact met zijn familie.

Harry komt naar verluidt in juli naar Engeland ter promotie van de door hem bedachte Invictus Games. Het sportevenement voor militaire veteranen vindt in 2027 plaats in Birmingham. Volgens bronnen zou de Britse prins tijdens zijn bezoek worden vergezeld door zijn gezin. Het is niet bekend of er dan ook een ontmoeting met koning Charles op het programma staat, aldus The Telegraph.

Harry en Meghan deden in 2020 afstand van hun koninklijke taken en verhuisden met hun kinderen naar de Verenigde Staten. Vanwege deze beslissing worden zij niet langer beveiligd, waardoor Harry zich niet veilig voelt om zijn geboorteland met zijn gezin te bezoeken. Daarnaast heeft de prins al jarenlang een openbaar conflict met zijn oudere broer, prins William, dat nog altijd niet is uitgepraat.