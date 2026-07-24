Telegraph: Sarah Ferguson erft mogelijk miljoenen van ex-vriend

Sarah Ferguson erft mogelijk een smak geld van de deze week overleden Britse zakenman en autocoureur Paddy McNally met wie ze in de jaren tachtig enkele jaren een relatie had. Volgens The Telegraph heeft hij een deel van zijn geschatte vermogen van 600 miljoen pond nagelaten aan de ex-vrouw van Andrew Mountbatten-Windsor.

McNally schoot de 66-jarige Ferguson al te hulp nadat ze eerder dit jaar samen met Mountbatten-Windsor uit de Royal Lodge werd gezet. De 66-jarige 'Fergie' zou daarna haar toevlucht hebben genomen in het chalet van McNally in het Zwitserse skioord Verbier.

De twee hadden ondanks hun leeftijdsverschil van 22 jaar drie jaar een relatie voordat Ferguson in 1986 met toenmalig prins Andrew trouwde. Ook tijdens haar huwelijk en de latere scheiding bleven de twee vrienden.

Van Ferguson is bekend dat ze lange tijd worstelde met haar financiën. In 2009 wendde ze zich tot de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein voor advies hoe om te gaan met een schuld van 6 miljoen pond. Waar ze na de verbanning uit de Royal Lodge verbleef, was tot dusver onbekend.