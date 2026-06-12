Bij het ziekenhuis in Bangkok waar donderdag de Thaise prinses Bajrakitiyabha stierf, hebben zich talloze mensen verzameld om te rouwen. Sommige mensen laten hun tranen de vrije loop en anderen houden portretten van de oudste dochter van koning Vajiralongkorn vast.

"Toen ik de aankondiging hoorde, was ik heel verdrietig", zei de 66-jarige gepensioneerde Thanyaporn Arammekha met dikke ogen van het huilen tegen persbureau AFP. "Ik hou van de monarchie omdat mijn ouders scheidden toen ik heel jong was. Koning Bhumibol was als een vaderfiguur voor mij", zei ze, verwijzend naar de voormalige koning.

Een andere gepensioneerde vrouw was eveneens overweldigd door het nieuws. "Ik kan eigenlijk niet praten", vertelde Kanokpan Chantarapetch door haar tranen heen. "Ik heb van de prinses gehouden sinds ze heel jong was", zei ze.

Bajrakitiyabha, die leed aan een hartaandoening, stierf donderdag op 47-jarige leeftijd. Ze lag ruim drie jaar in het ziekenhuis in coma. In Thailand is een rouwperiode van vijftien dagen afgekondigd.