Thais koningspaar arriveert kort na dood prinses in Frankrijk

Slechts enkele weken na het overlijden van zijn oudste dochter pakt de Thaise koning Vajiralongkorn de draad weer op. Samen met koningin Suthida arriveerde hij zondag in Frankrijk voor een vierdaags staatsbezoek.

Het Thaise hof deelde via sociale media beelden van de aankomst op luchthaven Orly, in de buurt van de Franse hoofdstad Parijs. Behalve het koningspaar is ook de 39-jarige prinses Sirivannavari, de andere dochter van Vajiralongkorn, mee.

Prinses Bajrakitiyabha stierf eerder deze maand op 47-jarige leeftijd. Ze leed aan een hartaandoening en lag al ruim drie jaar in een ziekenhuis in coma.

Het Franse staatsbezoek begint maandag officieel. Dan wordt de koninklijke familie verwelkomd door de Franse president Emmanuel Macron en zijn echtgenote. Ook staat een staatsbanket op het programma.