Thais koningspaar officieel welkom geheten in Vietnam

De Thaise koning Vajiralongkorn en koningin Suthida zijn dinsdag officieel welkom geheten in Vietnam, zo deelde het Thaise hof op Instagram. Het koningspaar brengt tot en met 16 september een staatsbezoek aan het land.

De Vietnamese president Tô Lâm en zijn vrouw Ngô Phương Ly begroetten Vajiralongkorn en Suthida in het parlementsgebouw in Hanoi. Op beelden is te zien hoe de vorst en de president elkaar de hand schudden.

Het Thaise koningspaar kwam maandag aan in Vietnam op Noi Bai International Airport in Hanoi. Op sociale media deelde het Thaise hof een filmpje waarop te zien was dat de koning zelf het vliegtuig bestuurde en landde op de Vietnamese luchthaven.