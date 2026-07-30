Thaise koning verwisselt tijdens ceremonie kleding Boeddhabeeld

De Thaise koning Maha Vajiralongkorn heeft donderdag ceremonieel de kleding van de Smaragdgroene Boeddha verwisseld. De koninklijke ceremonie vond plaats op het terrein van het Grand Palace in Bangkok.

Tijdens de ceremonie werd de gouden seizoenskleding van het beeld voorafgaand aan het regenseizoen verwisseld. Het Thaise hof deelde op sociale media beelden waarop te zien is hoe de koning achter de Smaragdgroene Boeddha staat en het beeld met een witte doek afneemt. Bij het ritueel besprenkelde de Thaise vorst de linker- en rechterschouder van het beeld met geurig water en verruilde hij de hoge zilverkleurige kroon voor een kleinere gouden variant.

Na afloop boog Vajiralongkorn voor het beeld dat in het land als heilig wordt beschouwd. Daarna plaatste hij een bloemstuk voor het platform van de Smaragdgroene Boeddha en stak hij wierook en kaarsen aan.

De kleding van het beeld wordt drie keer per jaar ceremonieel verwisseld. De aanpassingen vinden plaats voor de zomer, het regenseizoen en de winter.