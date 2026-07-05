De Thaise koningin Suthida heeft zondag een bezoek gebracht aan een golftoernooi dat haar naam draagt. De vorstin reikte na afloop van de Queen's Cup op de Riverdale Golf Club in de provincie Pathum Thani bovendien de trofee uit aan de winnaar van het toernooi.

Op beelden op social media is onder meer te zien hoe de koningin, gekleed in een witte outfit met paarse accenten, vanuit een golfkarretje lachend naar de aanwezige bezoekers zwaait. Ook is te zien hoe Suthida, staand onder een parasol, op de baan applaudisseert tijdens een van de acties.

Het golftoernooi werd gewonnen door de 26-jarige golfer Ekpharit Wu, die uit handen van de koningin zijn trofee overhandigd kreeg. Op foto's is te zien hoe hij geknield naast Suthida poseert met de prijs.