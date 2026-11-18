Thomas Markle, de vader van Meghan (hertogin van Sussex), wordt door de autoriteiten in de Filipijnen aangeklaagd over vermeende misdrijven die verband houden met seksueel misbruik van kinderen. Dat melden verschillende media woensdag.

Volgens de BBC heeft de politie in de Filipijnen de openbare aanklagers verzocht om Markle aan te klagen voor zowel het bezit van afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen als het verspreiden ervan.

De 82-jarige man werd eerder in de Verenigde Staten al opgepakt op verdenking van dergelijke feiten. Markle woonde een tijdlang in Cebu voordat hij terugverhuisde naar de Verenigde Staten. Momenteel zit hij daar in de cel, nadat hij zijn enkelband had doorgeknipt.

Meghan, die is getrouwd met de Britse prins Harry, is al jaren vervreemd van haar vader. Zij liet eerder al weten zeer ontdaan te zijn toen de beschuldigingen tegen haar vader aan het licht kwamen.