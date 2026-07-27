Vakantievierende Noren brengen museumbezoek in Kristiansand

Een deel van de Noorse koninklijke familie is samen op vakantie in het zuiden van Noorwegen. Het koninklijke schip Norge meerde maandag aan in Kristiansand, schrijft de regionale krant Fædrelandsvennen.

Wie er allemaal aan boord is en hoe lang het schip in Kristiansand blijft, is niet duidelijk. Koningin Sonja ging maandag met haar kleinkinderen prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus naar museum Kunstsilo. Ook prinses Märtha Louise en haar dochters Leah, Emma en Maud gingen mee, is te zien op beelden.

Een woordvoerder van het hof zegt tegen Fædrelandsvennen dat de familie een "privéreis" maakt.