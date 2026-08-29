Van Vollenhoven: delen AI-filmpjes moet strafbaar worden

Pieter van Vollenhoven zou willen dat het wettelijk wordt vastgelegd dat mensen die filmpjes online delen die gemaakt zijn met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) dat er ook verplicht bij zetten. Nu geldt dat nog niet voor particulieren.

Van Vollenhoven staat erom bekend dat hij op X veel AI-filmpjes deelt met zijn volgers, vaak zonder het zelf door te hebben. Ook zaterdag deelt de echtgenoot van prinses Margriet er weer één. "Een leuke AI", noemt hij het filmpje van een beer en zijn verzorger. "En zoals hier zou ik het vermelden van Al wettelijk willen vastleggen!", vervolgt hij. "Een AI zonder de vermelding dat het AI is, wordt dan strafbaar!!"

De 87-jarige Van Vollenhoven werd er vorig jaar al eens op gewezen dat hij veel nepvideo's deelt op X. Hij noemde dat tegenover het AD "buitengewoon vervelend" en vond dat hij naïef was geweest. "Ik ben belazerd waar ik bij stond. Ik heb een cursus nodig, denk ik, om beter te zien wat echt is en wat niet."