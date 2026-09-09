Victoria op tijd in Oslo voor uitvaart peetoom Harald

Kroonprinses Victoria van Zweden is op tijd aangekomen in Noorwegen om de uitvaart van haar peetoom koning Harald bij te wonen. Haar aanwezigheid was onzeker, omdat ze deze week in Indonesië was. Door een vulkaanuitbarsting was het luchtverkeer daar ernstig ontregeld.

Op beelden van Noorse media is te zien dat Victoria in een van de bussen zit waarin leden van koningshuizen van de luchthaven naar het centrum van Oslo worden vervoerd.

Victoria moest door de uitbarsting van de Anak Krakatau haar reis aanpassen. Zo ging een ontmoeting met president Prabowo Subianto niet meer door.