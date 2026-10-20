Vietnamese president biedt Deens koningspaar concert aan

De Vietnamese president To Lam en zijn vrouw Ngo Phuong Ly hebben koning Frederik en koningin Mary van Denemarken dinsdagavond een concert aangeboden. Daarmee bedankten zij de Deense koning en koningin voor de gastvrijheid tijdens het meerdaagse staatsbezoek van deze week.

Het concert vond plaats in de Glyptotek, een kunstmuseum in Kopenhagen. De avond stond in het teken van 55 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Denemarken en Vietnam.

Woensdagochtend maken koning Frederik en de Vietnamese president een vaartocht door de haven van Kopenhagen. Daarna nemen de president en zijn vrouw afscheid van het Deense koningspaar.