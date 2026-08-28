Voetballer Erling Haaland bedankt koning Harald

De Noorse voetballer Erling Haaland heeft gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. "Rust in vrede, koning Harald. Dank voor alles wat u heeft betekend voor Noorwegen. Het was een eer u te ontmoeten", deelt de wereldberoemde spits van Manchester City in een bericht op Instagram.

Haaland ontmoette de koning afgelopen zomer, toen hij samen met de rest van het nationale elftal van Noorwegen een bezoek bracht aan het paleis. De koninklijke familie ontving de voetballers om hun resultaat op het wereldkampioenschap. Niet eerder bereikte Noorwegen de kwartfinales.

Op beelden van de ontmoeting was te zien hoe de 89-jarige koning op een kruk zat, terwijl de spelers hem een voor een de hand schudden. Harald lachte uitgebreid, terwijl hij de hand van Haaland lange tijd bleef schudden en wat tegen hem zei.