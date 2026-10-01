Het voorarrest van Marius Borg Høiby wordt opnieuw verlengd. De zoon van de Noorse koningin Mette-Marit blijft daardoor tot in ieder geval begin november onder elektronisch toezicht in zijn eigen woning, melden Noorse media.

Het Openbaar Ministerie meent dat er nog steeds gevaar is voor herhaling. De 29-jarige Høiby heeft ingestemd met de verlenging van zijn voorarrest. De zaak wordt daardoor schriftelijk afgedaan. Zijn huidige voorarrest zou maandag aflopen.

Høiby werd half juni veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor onder meer twee verkrachtingen en mishandeling. Hij is tegen die uitspraak in beroep gegaan. Høiby zit sinds februari in voorarrest en mocht de gevangenis medio juni verlaten. Sindsdien zit hij met een enkelband thuis.