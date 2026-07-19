Waardering Filip ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar

De waardering voor de Belgische koning Filip is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Dat komt naar voren uit De Grote Peiling - Koningshuis van HLN, VTM NIEUWS en RTL. De koning krijgt het rapportcijfer 6,9, hetzelfde als in 2025.

Uit de peiling, die is afgenomen bij duizend Belgen ouder dan 18 jaar, komt wel naar voren dat zijn vrouw koningin Mathilde en dochter prinses Elisabeth populairder zijn. Zij krijgen respectievelijk een 7,1 en 7,3 als cijfer. Volgens HLN zou de helft van de Belgen zelfs graag zien dat de 24-jarige Elisabeth binnen vijf jaar de troon bestijgt.

Uit de peiling komt ook naar voren dat een meerderheid van de Belgen (65 procent) een monarchie verkiest boven een republiek. Ook wil twee derde van de Belgen dat de koning een rol blijft spelen bij het vormen van een regering. Aan de andere kant vinden veel Belgen wel dat het koningshuis te veel geld kost en daarom moet besparen.

De peiling is gepubliceerd in aanloop naar de nationale feestdag van België, die elk jaar op 21 juli wordt gevierd.