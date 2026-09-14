Weeronline: Prinsjesdag verloopt grotendeels warm en droog

Prinsjesdag verloopt dinsdag in Den Haag grotendeels warm en droog. Dat meldt Weeronline. Volgens het weerbureau loopt de temperatuur vanaf 10.00 uur van 19 naar ongeveer 24 graden. Verder wordt er een matige zuidwestenwind, met een kracht van 3 of 4, verwacht.

Buien worden volgens Weeronline pas aan het einde van de middag verwacht. Dat betekent dat het programma rond de troonrede waarschijnlijk droog verloopt.

Om 13.00 uur verlaten koning Willem-Alexander en zijn familie Paleis Noordeinde om per koets naar de Koninklijke Schouwburg te gaan. Nadat daar de troonrede is uitgesproken gaan de leden van de koninklijke familie terug naar het paleis, waar zij even na 14.00 uur op het balkon verschijnen.