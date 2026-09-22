Willem-Alexander oefent met speciale eenheid marechaussee

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag meegedaan aan een oefening van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de marechaussee. Dat gebeurde op The Holland Gate in Soesterberg, dat bestaat uit onder meer een schiethuis en een overdekte schietbaan waar speciale eenheden van Defensie zich voorbereiden op risicovolle operaties. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft beelden van het bezoek gedeeld via de sociale media van het Koninklijk Huis.

Op de beelden is Willem-Alexander in militair uniform te zien tijdens de oefening. De trainingslocatie is vernoemd naar de zogenoemde Holland Gate, een vluchtroute die in 2021 werd gebruikt om collega's en anderen veilig uit Afghanistan te evacueren na de val van Kabul.

Willem-Alexander kreeg tijdens zijn bezoek uitleg over het werk van de BSB. Daarnaast sprak hij met mensen die betrokken waren bij de evacuatie uit Kabul.