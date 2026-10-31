William en Catherine delen oude foto prins Louis voor Halloween

Prins William en prinses Catherine wensen hun volgers op Instagram zaterdag een fijne Halloween. De prins en prinses van Wales doen dat met een oude foto van hun zoon prins Louis, die volgens het bijschrift is genomen door Catherine zelf.

Op de foto is een nog 1-jarige prins Louis te zien die een grote oranje pompoen probeert op te tillen. De foto zal ongeveer zeven jaar oud zijn, aangezien prins Louis inmiddels 8 jaar oud is. Louis is het jongste kind van het stel, dat ook ouders is van prins George (13) en prinses Charlotte (11).

Het is voor het eerst dat de Britse kroonprins en zijn vrouw publiekelijk aandacht besteden aan de griezelige feestdag. Volgens het Britse Hello! Magazine wordt het feest in privésferen wel vaak gevierd door de familie. Een buurman van de familie heeft een foto gedeeld waarop Catherine en de kinderen te zien waren terwijl ze bij hem aanbelden voor 'trick or treat'.