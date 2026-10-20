William en Catherine klaar voor staatsbanket met Omaanse sultan

William en Catherine, de prins en prinses van Wales, zijn klaar voor het staatsbanket met Haitham bin Tariq, de sultan van Oman. Dat schrijven zij dinsdagavond op Instagram onder een foto van hen samen.

Te zien is hoe de zoon van koning Charles en zijn vrouw vanaf een trap de camera inkijken. Catherine draagt een lichte capejurk en de Lover's Knot Tiara. Het juweel met parels is veel gedragen door haar overleden schoonmoeder, prinses Diana. Het paar deelt vaker een foto voorafgaand aan een staatsbanket.

Het staatsbanket wordt dinsdagavond aangeboden door koning Charles en koningin Camilla in Windsor Castle. Dinsdagochtend verwelkomden zij de Omaanse sultan met een officiële welkomstceremonie.