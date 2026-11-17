Prins William en zijn vrouw Catherine hebben dinsdag in Mumbai een ritje gemaakt in een elektrische riksja. Met het ritje begonnen de prins en prinses van Wales een dag van activiteiten in het kader van de Earthshot Prize van prins William.

Met Catherine achterin het voertuig reed William langs het water. Bij het eindpunt stonden de finalisten van de Earthshot Prize op het koppel te wachten voor een ontmoeting. Het koppel maakte ook een groepsfoto, die op sociale media werd gedeeld. Volgens aanwezige media grapte William ook over het ritje in de riksja. "We zijn niet gecrasht, we zijn oké", zei hij.

De Earthshot Prize is bedoeld om duurzame initiatieven te steunen. Bij de prijsuitreiking op dinsdag worden vijf finalisten beloond met een prijs van 1 miljoen pond om hun projecten op te schalen. Bij de ceremonie zullen ook verschillende beroemdheden aanwezig zijn.

William en Catherine zijn nog tot en met woensdag in India. Ook een ontmoeting met premier Narendra Modi staat op de planning.