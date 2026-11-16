William en Catherine nemen de metro in Mumbai

De Britse prins William en prinses Catherine hebben in de Indiase hoofdstad Mumbai een ritje gemaakt met de metro. In een video op Instagram is te zien dat het stel door de poortjes loopt en plaatsneemt in een metrowagon. Daar maken ze een praatje met een aantal medewerkers van het openbaar vervoer in de stad.

"Als het thuis van meer dan 20 miljoen mensen, wordt Mumbai gedefinieerd door beweging", schrijven de prins en prinses van Wales. "Het openbaar vervoer vermindert uitstoot, luchtvervuiling en files."

Het bezoek van William en Catherine aan India staat in het teken van de Earthshot Prize. Die prijs is in het leven geroepen door William om duurzame initiatieven te steunen.