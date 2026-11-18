Prins William en zijn vrouw Catherine hebben woensdag in New Delhi de Indiase premier Narendra Modi ontmoet. Het was de laatste tussenstop voor de prins en prinses van Wales tijdens hun meerdaagse bezoek aan India.

Modi noemde het na afloop van het gesprek "een genoegen" om het koppel te ontmoeten. "Wij waarderen de inspanningen van de Earthshot Prize om wereldwijd innovatieve klimaatoplossingen te promoten en de Indiase vindingrijkheid bij het aanpakken van mondiale milieuproblemen te tonen", schreef Modi op X. Ook zei de premier ernaar uit te kijken om het partnerschap tussen het Verenigd Koninkrijk en India nog meer te versterken.

William en Catherine waren de afgelopen dagen in India voor de uitreiking van de Earthshot Prize, de klimaatprijs die door de prins is opgericht. Op dinsdag vond de uitreiking plaats in de stad Mumbai.