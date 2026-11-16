Prins William en prinses Catherine zijn "verheugd" om in India te zijn de komende dagen. Op Instagram deelt het stel een serie foto's van het land, inclusief een fotocollectie uit 2016, toen ze voor het laatst in India waren voor een officieel bezoek.

Het bezoek van de prins en prinses van Wales deze week staat in het kader van de Earthshot Prize, waarmee duurzame initiatieven worden gesteund. "India heeft de afgelopen jaren een bijzondere bijdrage geleverd aan Earthshot", aldus William en Catherine op Instagram. "We kijken ernaar uit om de uitvinders, ondernemers en jonge mensen te ontmoeten wiens ideeën helpen om een duurzamere toekomst te vormen."

De eerste dag van het bezoek is in Mumbai, waar ze onder andere cricket hebben gespeeld. Later tijdens het bezoek hebben de prins en prinses een ontmoeting met de Indiase president Modi.