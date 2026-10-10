Een "eenvoudig gesprek" kan voor mensen met mentale problemen de eerste stap zijn naar het vinden van hulp. Dat zegt prins William in het kader van World Mental Health Day in gesprek met de Britse krant Daily Express. Volgens de prins van Wales kan zo'n gesprek de plek zijn "waar hoop begint".

William vindt het belangrijk dat mensen contact zoeken met dierbaren die het misschien moeilijk hebben, omdat mensen niet snel met hun psychische klachten te koop lopen. "De momenten die er vaak het meest toe doen, zijn de eenvoudigste: even informeren hoe het met iemand gaat, luisteren zonder te oordelen en iemand eraan herinneren dat hij of zij niet alleen is", legt de prins uit. Volgens de zoon van koning Charles kunnen "kleine gebaren van vriendelijkheid" een belangrijke impact hebben.

William en zijn vrouw Catherine brengen het thema mentale gezondheid met regelmaat onder de aandacht. Ook andere royals, zoals prins Harry, koningin Máxima en de Belgische koningin Mathilde, zetten zich daarvoor in. Laatstgenoemde deelde zaterdag een soortgelijke boodschap.