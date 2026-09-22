William serveert popcorn in Londens buurttheater

De Britse prins William heeft dinsdag vrijwilligers van een buurttheater in de Londense wijk Acton een handje geholpen achter de bar. De prins van Wales probeerde met wisselend succes de popcorn te scheppen en de kassa te bedienen, schrijven Britse media.

"Jullie krijgen geen extra portie", grapte William toen hij een bak popcorn klaarmaakte voor een groepje vrouwen. De prins had minder succes toen hij hun lidmaatschap probeerde op te zoeken in het kassasysteem. "Het is niet mijn eerste kassa, maar het is wel de eerste keer dat ik met dit systeem werk", moest hij toegeven. William liet het aan "de professionals" over toen de vrouwen dreigden het begin van de film te missen.

De 'koninklijke popcorn' werd niet veel later met andere belangstellenden in de foyer gedeeld. William noemde de geur van de traditionele bioscoopsnack "het meest verslavende ter wereld".

In totaal bracht William ongeveer een uur door in de bioscoop. Hij praatte er met jonge filmmakers en vertegenwoordigers van The Film and TV Charity. De prins vroeg hen onder meer naar de gevolgen van de coronacrisis en de opkomst van kunstmatige intelligentie. Ook wilde William weten wat ze van streamingdiensten vinden.