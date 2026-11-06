De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is donderdag weer op bezoek geweest bij de Spaanse koning Felipe. Hij ontmoette de vorst op het Zarzuela-paleis in Madrid. Volgens Oekraïense media betuigde de president tijdens de ontmoeting zijn medeleven na de Spaanse treinramp vorige week. Ook spraken de twee over de gevolgen van de dagelijkse Russische aanvallen op Oekraïne.

Op beelden is te zien dat Felipe Zelensky buiten opwacht en hem een knuffel geeft ter begroeting. De twee ontmoetten elkaar al verschillende malen.

Het is het tweede koninklijke bezoek voor Zelensky in ruim een week tijd. Vorige week ging hij nog langs bij koning Willem-Alexander.