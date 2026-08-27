Zus koning Harald vertrekt bij ziekenhuis

Prinses Astrid, de oudere zus van koning Harald, heeft het Rikshospitalet in Oslo weer verlaten. Ze is het eerste familielid dat weer naar huis is gegaan.

De 94-jarige Astrid kwam rond 09.30 uur aan en verliet het ziekenhuis rond 14.30 uur. Noorse media plaatsten beelden van haar vertrek online.

Astrid is de enige nog levende zus van Harald (89). Prinses Ragnhild was de oudste van het gezin van koning Olav. Zij overleed in 2012 op 82-jarige leeftijd.

Een groot deel van de Noorse koninklijke familie waakt momenteel over de koning in het ziekenhuis. Het hof maakte donderdag bekend dat zijn gezondheidstoestand ernstig is verslechterd.