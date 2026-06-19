Zweeds koningshuis deelt nieuwe foto's van koningin Silvia

Het Zweedse koningshuis heeft nieuwe foto's gedeeld van koningin Silvia. De foto's zijn genomen ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de koningin. De foto's zijn gemaakt door fotograaf Therese Öhrvall in het slotpark van Drottningholm.

Op de beelden is de 82-jarige koningin in de natuur te zien. Ook draagt Silvia traditionele klederdracht van Öland. Het kostuum bestaat uit een rood lijfje, een witte blouse en een katoenen schort. Ook draagt ze een gedetailleerde witte geplooide hoofdkap. Verder houdt ze op meerdere foto's een margriet vast, de provinciebloem van de provincie Skåne, in Zuid-Zweden.

Op 19 juni 1976 gaven koning Carl Gustaf van Zweden en Silvia Sommerlath elkaar het jawoord. Vorige week zaterdag vierden het koningspaar in Stockholm al een dankdienst ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum. De festiviteiten waren een week vervroegd, omdat de trouwdatum dit jaar samenvalt met Midzomeravond, een belangrijke feestdag in Zweden. De koninklijke familie viert midzomer in besloten kring op Solliden, op het eiland Öland.