Het Zweedse koningshuis staat op Instagram stil bij de naamdag van prinses Estelle. Vanwege deze heuglijke dag deelt het hof twintig foto's waarin de ontwikkeling te zien is van Estelle vanaf de wieg tot de jonge vrouw die zij nu is.

Estelle is de toekomstige troonopvolger van Zweden. De 14-jarige dochter van kroonprinses Victoria en prins Daniel was recent een maand lang in de VS. Ze deed mee aan een zomerkamp voor meisjes in de Rocky Mountains.

Op het zomerkamp, waarvoor deelname zo'n 6000 euro zou kosten, kreeg Estelle een mix van outdooractiviteiten en persoonlijke ontwikkeling.