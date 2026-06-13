Koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden vieren zaterdag hun gouden huwelijk. Het koningspaar woonde in Stockholm een dankdienst bij ter gelegenheid van het vijftigjarig huwelijksjubileum.

Op beelden van de ceremonie zijn Carl Gustaf en Silvia te zien bij de zogenoemde Te Deum-dankdienst in de Koninklijke Kapel van het Koninklijk Paleis. Later op de dag staan ook een rijtoer door Stockholm en concerten op het programma.

Carl Gustaf en Silvia trouwden op 19 juni 1976 in de Storkyrkan in Stockholm. Het Zweedse hof heeft de festiviteiten een week vervroegd, omdat de trouwdatum dit jaar samenvalt met Midzomeravond, een belangrijke feestdag in Zweden.

Volgens het hof wordt het gouden huwelijk groots gevierd met onder meer een openbaar concert in Stockholm en een jubileumconcert in de Koninklijke Opera.