Zweedse koninklijke familie wenst volgers een fijne zomer

De Zweedse koninklijke familie wenst haar volgers op Instagram een "fijne zomer". Daarbij deelt het Zweedse hof een nieuwe familiefoto, die afgelopen dinsdag werd gemaakt tijdens de viering van de verjaardag van kroonprinses Victoria.

Op de foto zijn onder meer koning Carl Gustaf, zijn vrouw koningin Silvia en hun kinderen en kleinkinderen te zien. De foto werd genomen op het Zweedse eiland Öland.

Victoria vierde dinsdag haar 49e verjaardag op het eiland. Er stonden verschillende festiviteiten op het programma, waaronder een rijtoer door Borgholm en het jaarlijkse Victoria Concert. Ook reikte de kroonprinses de Victoriapriset (Victoriaprijs) uit aan skiester Frida Karlsson.