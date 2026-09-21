Zweedse kroonprinses Victoria naar uitvaart Astrid

Kroonprinses Victoria van Zweden is woensdag namens het Zweedse hof aanwezig bij de uitvaart van de Noorse prinses Astrid. Dat staat in de agenda van het Zweedse koningshuis.

Het afscheid van de 94 jaar geworden Astrid is woensdag in de Ris Kirke in Oslo. De uitvaart is precies twee weken na die van haar jongere broer koning Harald. Ook daar was kroonprinses Victoria bij aanwezig.

Eerder werd bekend dat een groot deel van de Noorse koninklijke familie de plechtigheid bijwoont. Uit België komen prinses Astrid en haar man prins Lorenz.