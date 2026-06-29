Zweedse prins Daniel met zoon Oscar naar VS voor WK

Prins Daniel en zijn 10-jarige zoon prins Oscar reizen naar de Verenigde Staten om het Zweedse elftal te steunen op het WK. Dat heeft het Zweedse koningshuis maandag bekendgemaakt.

Het Zweedse team neemt het dinsdagavond laat op tegen Frankrijk in de zestiende finales van het wereldkampioenschap. De wedstrijd vindt plaats in het New York New Jersey Stadium in East Rutherford.

In de voorbereiding op het WK namen de echtgenoot van de Zweedse kroonprinses Victoria en Oscar al een kijkje bij een training van het nationale voetbalteam. "Altijd fijn als ze de tijd nemen om met ons te praten en ons succes te wensen, dus ik denk dat het erg gewaardeerd werd", liet aanvoerder Victor Lindelöf weten.