Zweedse royals en Singaporese president bij economische school

Koning Carl Gustaf, koningin Silvia, kroonprinses Victoria en prins Daniel hebben dinsdagochtend de Stockholm School of Economics bezocht. Zij deden dat samen met president Tharman Shanmugaratnam van Singapore en zijn echtgenote, die momenteel een staatsbezoek aan Zweden brengen.

Op foto's is te zien dat kroonprinses Victoria en haar man als eersten bij de school arriveerden, waar zij werden ontvangen door Lotta Edholm, de Zweedse minister van Voortgezet Onderwijs, Hoger Onderwijs en Onderzoek. Het koningspaar arriveerde daarna, waarbij zij hun dochter en schoonzoon begroetten met kussen op de wangen. De familie ontving daarna het Singaporese presidentspaar.

Tijdens de bijeenkomst in de Stockholm School of Economics luisterden de familie en de first lady Jane Ittogi van Singapore vanaf de eerste rij naar onder meer een toespraak van president Tharman Shanmugaratnam. Na afloop krijgt het gezelschap een lunch aangeboden van de gemeenteraad van Stockholm.

Het staatsbezoek van Singapore aan Zweden begon maandag en duurt nog tot en met woensdag. Het bezoek staat in het teken van zestig jaar bilaterale betrekkingen tussen de landen.