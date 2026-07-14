OTTERLO - De Nederlandse kunstenaar Krijn Giezen (1939-2011) heeft Kijk Uit Attention (1986 – 2005) specifiek voor de beeldentuin gecreëerd. Hij heeft het kunstwerk ontworpen als een ‘ongewone wandeling door het bos’.

De wandeling bestaat uit een pad dat begint bij het beeld Gewei van John Rädecker en dat uitkomt bij een trap van 87 meter lang, die tot boven de bomen op de Franse berg reikt. Vanaf de top van deze hoge trap kijken bezoekers uit over Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Inmiddels geldt het werk als een belangrijk en bekend kunstwerk van deze kunstenaar.

Kijk Uit Attention is een echte publiekslieveling. Het museum heeft het werk in de afgelopen jaren niet alleen gerestaureerd, maar ook in de staat teruggebracht zoals de kunstenaar die bedoelde.

Om de toegang van bezoekers te reguleren is er een tourniquet geplaatst die waarborgt dat er maximaal 20 mensen tegelijk op het werk worden toegelaten. Het werk is alleen toegankelijk met een geldig ticket en als het weer het toestaat.

Het Kröller-Müller Museum dankt het Helene Kröller-Müller Fonds, Stichting BPD Cultuurfonds, Stichting TBI Fundatie en de deelnemers van de Vrienden Loterij voor hun bijdrage aan de restauratie