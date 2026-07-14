GENÈVE (ANP/RTR/AFP) - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt veel te weinig geld te hebben ontvangen voor de aanpak van ebola in de Democratische Republiek Congo. Een topbestuurder van de WHO roept geldschieters in de internationale gemeenschap op het Afrikaanse land niet in de steek te laten in een kritieke fase van de uitbraak.

In Congo zijn volgens officiële cijfers ruim zevenhonderd mensen overleden door de Bundibugyo-variant van ebola, een dodelijke infectieziekte die tot bloedingen in het lichaam kan leiden. De WHO vroeg om 115 miljoen dollar (ruim 100 miljoen euro) om de uitbraak te bestrijden, maar wacht nog op een groot deel van dat bedrag. Inmiddels zou er ongeveer 40 procent van zijn ontvangen.

"Deze uitbraak vereist middelen die in verhouding staan tot de schaal van de uitdagingen waar we voor staan", zei WHO-bestuurder Chikwe Ihekweazu in Genève. Hij waarschuwde dat de omvang van de uitbraak mogelijk twee tot vier keer groter is dan bekend.