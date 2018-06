Het Nationale Park De Hoge Veluwe is op 30 juni en 1 juli het decor van het ‘Weekend van het Paard’. Het evenement is voor iedereen die van paarden en de natuur houdt. Verwacht onder meer een spectaculaire show van de ‘Nederlandse Vereniging voor Bereden Wapenvaardigheid’ en een demonstratie vrijheidsdressuur door het bekende duo Eva Roemaat en Jesse Drent van ‘Nalanta’. Dat meldt Ede.nieuws.nl.

Op de Picknickweide in het centrumgebied van het park kunnen paardenliefhebbers beide dagen genieten van een afwisselend programma tussen 12.00 en 17.00 uur. Van shetlandercarroussel tot acrobatiek te paard en van dressuur in volledige vrijheid tot een indrukwekkende demonstratie achtspan rijden met het grootste paardenras ter wereld, de Shire, je kunt het tijdens het evenement allemaal bijwonen.

Hoogtepunten

De Nederlandse Vereniging Voor Bereden Wapenvaardigheid ‘Par Saint Georges’ geeft op zondag een knallende finale waarin ze toont waar de cavalerie vroeger zo goed in was: snelheid, wendbaarheid en het vermogen om snel toe te slaan in tijden van oorlog; met zwaarden, ‘hit and run’-tactieken en diverse wapenvaardigheden. Verder kan er onder meer genoten worden van een stoet historische rijtuigen. Bezoekers beleven de tijd van toen paard en wagen het straatbeeld bepaalden.

Het programma kent meer hoogtepunten. Daniëlle Meyboom van ‘Amable Paard en Inzicht’ verzorgt beide dagen een spetterende openingsact. Haar prachtige Friese paard Jauke laat zien met hoeveel plezier hij zijn oefeningen in vrijheid uitvoert. Beide dagen is er een demonstratie van ‘Nalanta Vrijheidsdressuur’ en allround-paardenman Lammert Haanstra. Een gezellig strodorp maakt het evenement compleet.

Ruiters gratis

Goed om te weten voor ruiters: als je op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli te paard naar het Het Nationale Park De Hoge Veluwe komt, betaal je voor jezelf en je paard geen entree.

Al sinds de oprichting van het Het Nationale Park De Hoge Veluwe is het park nauw verbonden met het paard. Stichters Anton en Helene Kröller-Müller gingen graag te paard voor een buitenrit, alleen of met gasten. De huidige directeur van het park zet deze traditie met enige regelmaat voort met parkrelaties. Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft uitgebreide ruiterroutes. Routekaartjes voor ruiters zijn gratis verkrijgbaar bij de ingangen. Er zijn verschillende aanbindplaatsen met waterpunten, waar ruiters en hun paarden even kunnen rusten.

Praktische informatie:

Datum: 30 juni en 1 juli 2018

Tijdstip: 12.00 tot 17.00 uur

Locatie: de Picknickweide in het centrum van Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Kosten: gratis (exclusief de entreekosten van het park)

