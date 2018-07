Sneak preview: dit zijn de interieur trends voor 2019

Terwijl we nog volop genieten van de zomer zijn de interieur trends voor het komende jaar alweer bekend. Voor alle nieuwsgierigen onder ons en voor de mensen die graag de trends op de voet volgen, blikken wij alvast vooruit op de leukste interieur trends van 2019. Welke kleuren zijn er straks hip en welke materialen mogen er in 2019 niet ontbreken in jouw woning?

Om maar meteen met dé kleuren van 2019 in huis te vallen: donker paars, curry geel, donkere bruintinten, indigo blauw, beige tinten, goud, chili rood en pasteltinten, zoals oud roze en zacht grijs, gaan volgend jaar jouw woning volop kleur geven. Sommige kleuren vallen dit jaar al in de smaak, maar echt nieuw zijn de beige en bruintinten.

Jaren ’90

Goud kan goed gecombineerd worden als accentkleur met natuurtinten, want ook in 2019 speelt de natuur een belangrijke rol. Ook andere kleurcombinaties zijn mogelijk, waarbij het allemaal wat gewaagder en spannender mag zijn. Daarbij zullen de jaren ’90 stijlen niet alleen in het modebeeld terug te zien zijn, maar ook in ons interieur. Volgend jaar gaat het om het mixen van stijlen en culturen, waarbij de warme kleurtinten en de jaren ’70, ’80 en ’90 van zich laten horen.

Goud, koper en marmer

Goud mag dus niet ontbreken in het rijtje luxueuze materialen en beginnen we nu al overal terug te zien. Wat dacht je van een gouden kraan in de keuken? De warme uitstraling van goud spreekt veel mensen aan. Goud is prima te combineren met moderne materialen, zoals marmer of beton. Een beetje contrast kan zeker geen kwaad.

Naast goud geeft ook koper een warmte en luxe aan je interieur. Denk bijvoorbeeld aan banken of stoelen met koperen poten. Qua materiaal wordt ook marmer steeds meer een trend. Dit materiaal is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Waar wit marmer een moderne uitstraling heeft, is groen of zwart marmer iets stoerder. Zo kan je bijvoorbeeld zwart marmeren woonaccessoires mixen met een industrieel interieur of een groen marmeren wandklok in een wat meer modernere keuken.

Naast marmer zijn ook leer en gekleurd glas in combinatie met natuursteen of messing populair. Ook velours stoffen mag je in de gaten houden. Vergeet naast al deze materiaalsoorten vooral de planten niet. Deze zijn onmisbaar als accessoire en zorgen er voor dat de lucht in huis schoon blijft. Om inspiratie op te doen kun je bij Goossenswonen.nl alvast een kijkje nemen welke meubelen goed passen bij deze nieuwe trends.

Kitsch

Tenslotte is minimalistisch uit en mogen de combinaties weer wat gewaagder zijn. Daarbij hoort ook kitsch en over-the-top. Het mag allemaal wat groter en pompeuzer in 2019. Mooie ornamenten, ligbaden op pootjes of een beeld van een mannen lichaam. Woon je wat kleiner? We gaan in 2019 flink multitasken in je interieur waardoor je meer uit je ruimte haalt. De woonkamer wordt ook werkkamer, de keuken wordt ook zitkamer en de slaapkamer krijgt een open badkamer.