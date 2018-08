Tips en inspiratie voor de babykamer

Zodra de eerste drie maanden van de zwangerschap voorbij zijn, kan je als aanstaande ouders langzaamaan gaan nadenken over de inrichting van de babykamer. Bij het inrichten van de slaapkamer van je zoon of dochter zijn er een aantal factoren waar je rekening mee moet houden, ook wat de veiligheid betreft. Wij hebben een aantal tips en wat inspiratie voor de inrichting op een rijtje gezet.

Vaak is de babykamer geen balzaal, dus is het belangrijk om goed na te denken over wat je echt nodig hebt. Het aanbod in babyspullen is groot, maar hiervan heb je zeker niet alles nodig. Een aantal meubels mag uiteraard niet ontbreken, zoals een wiegje of ledikantje, een commode, kledingkast, stoel voor de ouders om in te zitten, een thermometer om de temperatuur in de kamer in de gaten te houden, een babyfoon, een nachtlampje, kledingkast en gordijnen.

Vooruit kijken

Als je aankopen gaat doen voor de baby zorg er dan voor dat je vooruit kijkt. Meubels en raambekleding zijn vaak de grootste kostenposten bij de inrichting van de babykamer. Zorg dat je deze meubels op de groei koopt, zodat ze langer meegaan dan alleen de eerste twee jaar. Als je bijvoorbeeld een commode koopt, is het een stuk functioneler als je deze ook als ladekast kan gebruiken. Ook kan je denken aan een meegroeibed en neutrale raambekleding die wat langer mee kan.

Een babykamer is niet alleen het domein van de baby, maar ook van de ouders. Je zal er als aanstaande ouder flink wat uren doorbrengen, dus maak het jezelf comfortabel. Een fijne schommelstoel of grote fauteuil voor het geven van borstvoeding is een aanrader. Leg er een zacht dekentje of een schapenvacht op voor tijdens de koude wintermaanden.

Baby accessoires

Als je spullen en accessoires gaat aanschaffen, is het goed om eerst wat onderzoek te doen. Zoals eerder gezegd, is het aanbod groot. Wat is bijvoorbeeld de beste babyfoon om te kopen? Andere leuke accessoires waar je aan kunt denken, zijn muurstickers, een grote knuffel, schilderijen of foto’s, naamletters of lampen.

Veiligheid

Verder is het tenslotte belangrijk dat je nadenkt over waar je de meubels neerzet. Zet een wiegje of ledikantje niet in de buurt van (losse) gordijnkoorden, stopcontacten of snoeren van elektrische apparaten. Let er ook op dat het bedje niet de buurt van een verwarming of in de volle zon of op de tocht staat. Een gezonde babykamer is tussen de 16 en 18 graden en wordt constant geventileerd. Voorzie alle stopcontacten van een beschermplaatje en leg geen speelgoed in het bedje.