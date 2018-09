De zussen Jessie en Nicky Kroon leven sinds 2014 zero waste. Dit betekent dat zij zo min mogelijk afval creëren. Deze maand is hun boek Het Zero Waste Project uitgekomen, met veel tips en tricks over de zero waste levensstijl. In hun keuken kom je geen verpakkingen tegen en in de badkamer staan er geen flessen shampoo en douchegel. Jessie: “Wij trekken in de ochtend geen pak ontbijtkoek open.”

De berichtgeving in de media over de hoeveelheid plastic die we met elkaar verbruiken en de noodzaak om hierin te minderen, krijgen steeds meer de aandacht. “De gemiddelde Nederlander maakt zeven plastic verpakkingen per dag open. Mensen gaan zich er steeds meer aan ergeren.” Zero waste wil zeggen dat je streeft naar zo min mogelijk afval, met de nadruk op plastic. “Ons doel is om al het onnodige plastic de wereld uit te helpen.”

Hoe ziet zero waste er in het dagelijkse leven uit? “We halen ons eten bij een ‘coöperatie’ of natuurwinkel en nemen dan een katoenen zak mee. Als we toch naar een supermarkt gaan, kopen we groentes die niet verpakt zijn. We hebben in onze keuken wel een paar glazen potten, bijvoorbeeld voor kokosolie, maar verder geen pakjes en zakjes. In plaats van shampoo gebruiken we een shampoo bar, dat lijkt op een stuk zeep.”

Wc papier was een lastige uitdaging

Maar hoe doe je dat met wc papier? “Wc papier was een lastige uitdaging. Daar hebben we een tijdje naar gezocht. We kopen nu wc papier in een papierenverpakking. Het heeft ons in het begin best veel tijd gekost om alles uit te zoeken en om erachter te komen waar je moet zijn voor bepaalde producten of alternatieven. Daarom hebben we het boek geschreven, zodat andere mensen dat niet hoeven te doen.”

Er zijn een aantal producten die je niet zonder verpakking kunt krijgen, zoals medicijnen. Hiervoor moet de gehele industrie veranderen, aldus Jessie. “Ons streven is helemaal geen verpakking, maar als het echt niet anders kan, kijken we naar het type verpakking en of het herbruikbaar is.” En hoe doet Jessie dat met make-up, crèmes of tampons? “Veel kan je zelf maken en er bestaat recyclebare make-up. Voor je menstruatie kan je de menstruatie cup gebruiken.”