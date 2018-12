Voor alle thuiswerkers: zo maak je thuis een fijne werkplek

Werken vanuit huis komt steeds vaker voor. In geen enkel ander Europees land werken zo veel mensen thuis als in Nederland. In 2017 werkten ruim 3 miljoen Nederlanders gewoonlijk of incidenteel thuis, aldus het CBS. Dat is bijna 37 procent van alle werkenden. Mannen werken vaker thuis dan vrouwen, maar dit verschil is in de afgelopen jaren wel kleiner geworden. Maar hoe doe je dat, een eigen thuiswerkplek creëren?

Je thuiswerkplek begint met het afscheiden, afbakenen of kiezen van een gedeelte in huis die voor jou geschikt is om te werken. Een belangrijke voorwaarde is dat het om een daadwerkelijke plek gaat. Dat zou zomaar in de woon- of de eetkamer kunnen zijn, maar ook een bureau in de slaapkamer. Voordat je deze kamers wilt gaan inrichten of herinrichten, is het belangrijk dat je helder op een rijtje hebt waar je de kamers voor gebruikt, wie er nog meer gebruik van maken en hoe groot de ruimte is.

Afgescheiden plek

Een simpele optie, als start, om je werkplek af te scheiden van de rest van de ruimte is door een kamerscherm te plaatsen. Je kunt het scherm neerzetten als je aan het werk bent. Wil je een permanentere oplossing? Dan kun je kiezen om een dun wandje te plaatsen. Ook kan je een afgescheiden plek creëren met behulp van meubels die er al staan. Wat dacht je van een werkplek achter je bank? Ook grote kamerplanten kun je gebruiken als afscheiding.

Als je weinig ruimte hebt, kun je kiezen voor een inschuifbare of opklapbare tafel of bureau. Als je voldoende ruimte hebt in de woon- of eetkamer kan je ook een simpel bureau voor je thuiswerkplek aanschaffen. Wil je niet te veel geld uitgeven? Zoek dan online naar tweedehands bedrijfsmeubilair. Wie weet kom je een mooi designbureau tegen.

De juiste stoel

Het is belangrijk dat je goed zit, niet alleen als je thuis aan het werk bent, maar ook als je aan tafel zit te eten. Eetkamerstoelen zijn er in tal van soorten en maten, waarbij het belangrijk is dat je lichaam wordt ondersteund. Een verkeerde houding kan tot fysieke klachten leiden. Zorg er dus voor dat je investeert in de juiste eetkamerstoelen, zoals een eetkamerstoel van Haco. Deze kan je dan, zeker als je incidenteel thuis aan het werk bent, ook als bureaustoel gebruiken.

Tenslotte is het belangrijk dat je de juiste verlichting hebt. Dit is bij voorkeur een combinatie van directe verlichting, bijvoorbeeld door middel van een plafondlamp, en indirecte verlichting, bijvoorbeeld door het plafond met omhoog gerichte lampen te verlichten. Hierbij is de spiegeling in je beeldscherm minimaal. Meestal is dit niet voldoende om bij te lezen en biedt een bureaulamp uitkomst.