Vandaag begin ik echt, echt waar. Vandaag ga ik ein-de-lijk die ene taak doen die op mijn to do lijst staat. Om vervolgens een nieuw seizoen op Netflix te kijken of eindeloos op sociale media te scrollen; heerlijke afleiders voor de 95 procent van de Nederlanders die in meer of mindere mate last van uitstelgedrag hebben. Expert slimmer werken Karen Visser schreef er het boek ‘Vandaag begin ik echt’ over. “Uitstelgedrag komt voort uit angst, niet omdat we geen tijd hebben.”

We stellen veel uit, aldus Karen, die dagelijks mensen begeleid om efficiënter te werken. “Uitstelgedrag heeft met faalangst te maken, zeker als je iets moet doen wat je nog nooit gedaan hebt of waar je op afgerekend kan worden. Wat als het niet goed genoeg is? We keren ons af van iets wat we spannend vinden of niet fijn vinden. Als je iets niet doet, kan niemand zeggen dat het niet goed genoeg is.”

Ergens niet mee willen dealen

Uitstelgedrag laat ons zien dat we ergens niet mee willen dealen. “De impact kan best heftig zijn. Je kan een bezoek aan je oma uitstellen, waardoor je haar uiteindelijk niet meer ziet. Of we maken geen promotie op ons werk omdat we bepaalde stappen door ons uitstelgedrag niet hebben gezet. Grote taken stellen we als eerste uit. We gaan liever een mailtje beantwoorden of iets doen waar we goed in zijn of wat we leuk vinden. Alles wat we niet interessant of spannend vinden of als een verplichting voelt, stellen we maar wat graag uit.”

Welke tips kan Karen ons geven om in het nieuwe jaar wat aan ons uitstelgedrag te gaan doen?